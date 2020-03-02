Войти
ТАСС

На Северном флоте сформирована новая дивизия противовоздушной обороны

551
0
0
Российская военная база Северный Клевер в Арктике
Российская военная база Северный Клевер в Арктике.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Vladimir Isachenkov

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что министерство уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности в Арктическом регионе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) российской Арктики совершенствуется, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Под надежной защитой находится Северный морской путь, отметил министр. "Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне", - сказал Шойгу.

По его словам, Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", - сказал Шойгу.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память об умершем 25 февраля последнем Маршале Советского Союза Дмитрии Язове и безвременно ушедшем из жизни в этот же день директоре департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максиме Лоскутове.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
13.01.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
19.06.2019
Русофобия лечится гиперзвуком
20.03.2019
Сергей Шойгу: главное — научить отношению к жизни
12.09.2018
В России начались крупнейшие учения "Восток-2018"
10.03.2017
Министерство обороны планирует строительство крупнотоннажных вспомогательных судов
14.01.2013
Океанские перспективы флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках