Минобороны придает большое значение исследованиям и охране природы в Арктике

Министр обороты Сергей Шойгу сообщил, что Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провел две комплексные экспедиции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ уделяет большое внимание исследованиям и охране природы в Арктике. За последнее время в регионе было открыто более 30 новых географических объектов, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Большое значение придаем научно-практическому исследованию и охране природы Арктической зоны. За последнее время было открыто свыше 30 новых географических объектов, собран важный материал, имеющий историческое значение", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны.

Министр сообщил, что Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провел две комплексные экспедиции на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Кроме того, он отметил, что российские военные за пять лет вывезли из Арктической зоны 18,6 тыс. тонн металлолома. "Продолжается экологическая очистка материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана. За пять лет вывезено 18 тыс. 600 тонн металлолома", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он сообщил, что на заседании будут рассмотрены предложения командующего Северным флотом по реализации плана деятельности и приняты необходимые решения.

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