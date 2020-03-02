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ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

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Встреча Герасимова и Милли
Встреча Герасимова и Милли.
Источник изображения: militarynews.ru

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудили входе телефонного разговора в пятницу ситуацию в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

В прошлый раз военачальники общались 18 декабря 2019 года. Тогда они обсудили меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Герасимов и Милли также обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах.

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