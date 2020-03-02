Компания Lockheed Martin защитила проект гиперзвуковой ракеты AGM-183A

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Американская компания Lockheed Martin успешно защитила проект перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), разработка которой ведется по заказу ВВС США с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Военно-воздушные силы США и компания Lockheed Martin заключили контракт стоимостью 988,8 млн. долларов на создание гиперзвуковой ракеты ARRW (Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе). Соглашение включает в себя критический анализ проекта ARRW, поддержку испытаний и подготовку комплекса к производству. Ракета должна быть готова к 2021 году, а начальная оперативная боеготовность - к 2022 году. Согласно сообщению компании, работы идут по графику.

Компания не раскрывает подробности программы, известно, что новая гиперзвуковая ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок. Планируется, что разработанный компанией гиперзвуковой комплекс будет развивать скорость не менее 5 Махов, что поможет ему эффективно преодолевать ПРО противника.

Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), состоялись в США в июне 2019 года и были признаны успешными.

Напомним, что в начале февраля ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия. Как заявила официальный представитель ВВС Энн Стефанек, под сокращение попала программа разработки "Гиперзвукового обычного ударного оружия" (Hypersonic Conventional Strike Weapon - HCSW). Работы по ней вела также Lockheed Martin.