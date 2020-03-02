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Независимое военное обозрение

Россия направила военные корабли в Сирию

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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Корабли Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» пополнят группировку российского военно-морского флота в Средиземном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев 28 февраля 2020 года.

По информации «Итерфакс», фрегаты, оснащенные высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК», вышли из Севастополя и в настоящее время проходят проливы Босфор и Дарданеллы возле Турции.

В Средиземноморье с декабря 2019 года вахту несет фрегат ЧМ «Адмирал Эссен». Военные корабли, совершающие плановый переход в дальнюю морскую зону, будут способствовать усилению постоянной российской группировки ВМФ в Средиземном море в связи с массированным ударом Анкары после гибели 33 турецких военнослужащих в районе Джебель-аз-Завия и объявлением турецкими властями Дамаска своим врагом. По сообщению ТАСС, в администрации президента Турции Редждепа Тайипа Эрдогана заявили: «При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима (президента Сирии Башара Асада), и мы продолжим наносить удары и дальше».

В ночь 28 февраля турецкая армия уничтожила конвой правительственных войск Сирии, информировала газета Daily Sabah.

Россия предпринимает попытки урегулировать ситуацию путем переговоров. Ранее планировалась встреча российского лидера Владимира Путина и президента Турции в начале марта в Стамбуле. В Кремле сообщили о проработке возможной встречи в многостороннем формате и согласовании графиков президентов.

28 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Турции, в ходе которого была подчеркнута необходимость сделать все для выполнения ранее достигнутых договоренностей о деэскалации, сообщил МИД РФ.

Турция является членом НАТО и из-за обострения ситуации в Сирии срочно собирается Североатлантический совет. На основании статьи 4 Североатлантического договора предусматривается возможность проведения экстренных обсуждений и консультаций между странами, если один из членов считает, что существует угроза государственному суверенитету. Запрос Турции на внеплановое совещание НАТО подтвердил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


Ирина Дронина

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