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Деловая газета "Взгляд"

В США презентовали модель гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Sgt. James Harvey

В вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), утверждает сообщество Next Generation Weapons Technology.

Модель продемонстрировали 27 февраля в Вашингтоне, говорится в сообщении Next Generation Weapons Technology в Facebook.

LRHW, по этим данным, представляет собой класс свербыстрых и маневренных ракет, которые запускаются с мобильных наземных платформ. Они способны двигаться быстрее скорости звука в пять раз и работать на разных высотах.

Отмечается, что образцы LRHW планируется передать в армию к 2023 году.

Напомним, в пятницу в Пентагоне заявили, что разработка гиперзвуковых оружейных систем "противниками США" рассматривается Пентагоном как серьезный вызов.

В начале февраля исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.


Алексей Дегтярев

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