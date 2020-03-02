ВСУ провели учения «Попутный ветер» по обороне побережья Азовского моря

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Очередные учения ВСУ по обороне побережья Азовского моря от нападения прошли на одном из полигонов в районе проведения операции ООС. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил вооруженных сил Украины.

Согласно распространенному сообщению, двухдневные учения под названием "Попутный ветер" с боевой стрельбой проводились на территории Донбасса, контролируемой украинскими силовиками. Из-за стрельб перекрывали для судоходства и воздушного движения определенный район акватории Азовского моря.

По сценарию учений, разведка ВСУ обнаружила в акватории Азовского моря катерную группу противника, везущую десант. Основной задачей учений было не допустить высадки основных сил и отбить первую волну противника. В учениях приняли участие около 400 человек личного состава, пять кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая РСЗО, 13 единиц бронетехники, два вертолета Ми-8 и один Ми-14, а также два штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

Целью обучения... было не допустить высадки основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море и уничтожить во время отхода...

- говорится в сообщении.

Подводя итоги, командование отметило, что задачи учений были выполнены успешно, условная атака противника отбита, который, "понеся потери, отступил, эвакуировав раненых".

Это уже вторые учения ВСУ и ВМСУ, проведенные в данном районе за последние дни.

Со своей стороны отметим, что проводимые ВСУ учения по отражению высадки на побережье Азовского моря, выглядят несколько странно, поскольку отыгрываются всегда по одному и тому же сценарию: высадка десанта противника идет без прикрытия, предварительной артиллерийской подготовки, без поддержки авиации и т.д. и конечно же заканчиваются победой ВСУ, сумевших отбросить "агрессора".