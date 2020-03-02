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Независимое военное обозрение

СНВ-3 висит в воздухе

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Барак Обама и Дмитрий Медведев
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.
Источник изображения: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Россия готова к любому развитию событий

Россия должна быть готова к любому развитию событий с договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), включая отказ США его продлить, заявил представитель Минобороны РФ. "Остается довольно мало времени до окончания срока действия договора, поэтому соответствующим образом нужно подготовиться - как с точки зрения того, что, если будет принято решение на его продление, совместное решение двух сторон, так и в случае каких-либо других операций", - сказал начальник первого управления Главного управления международного сотрудничества МО РФ Александр Новиков, выступая 27 января в Совете Федерации.

"Естественно, требуются правовые решения, требуются политические решения и другого рода решения по режимам, которые в настоящее время действуют", - подчеркнул военачальник.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Его действия завершится в 2021 году.

Россия неоднократно призывала США вы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении этого договора и заявляла о том, что готова к его пролонгации без каких-либо дополнительных условий. Однако Вашингтон до сих пор не торопится с ответом.

Неопределенность вокруг продления договора СНВ-3 подталкивает к ведущие страны мира к разворачиванию гонки вооружений, сказал в октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин. 6 июня 2019 года глава Кремля Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее национальную безопасность.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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