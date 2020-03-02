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Независимое военное обозрение

Новая редакции запретов на пересечение границ России силовиками

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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ФСБ сформулировала временные ограничения на выезд бывших сотрудников за рубеж

ФСБ России разработала порядок принятия решений о временном ограничении выезда за рубеж бывшим сотрудникам. Как сообщило ТАСС, соответствующий проект приказа директора ФСБ и приложение к нему были опубликованы 27 февраля на портале проектов правовых нормативных актов. Документом также определяются случаи и условия, при которых выезд может быть разрешен.

В декабре 2019 года был принят закон, который позволяет вводить запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ. Как говорится в пояснительной записке, приказ ФСБ подготовлен для реализации положений данного закона, которым директору ФСБ России предоставлены полномочия по определению соответствующего порядка.

В частности, проектом приказа определяется, что решения о временном ограничении права на выезд из РФ лиц, уволенных с военной службы в органах безопасности, принимаются на срок до пяти лет со дня увольнения. Срок будет исчисляться с даты их исключения из списков личного состава. Решения будут приниматься в письменном виде должностными лицами, которых директор ФСБ наделит таким правом. Из текста проекта приказа следует, что при принятии решений должны будут учитываться характер сведений, с которыми граждане были ознакомлены в период военной службы, оцениваться угрозы безопасности РФ и безопасности самих граждан, которые могут возникнуть в случае их выезда из России.

Одновременно проектом приказа устанавливается, что на основании письменных заявлений при наличии ряда факторов могут быть приняты решения о возможности выезде за рубеж. Среди них посещение родителей, похороны близких родственников, лечение, участие в международных соревнованиях.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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Страны
Россия
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