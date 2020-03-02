Гиперзвуковое оружие увеличит боевой потенциал Северного и других флотов ВМФ России

На заседании коллегии, в частности, был рассмотрен вопрос, связанный с выполнением Плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы. Заседание коллегии началось с минуты молчания в память об умершем 25-го февраля последнем маршале Советского Союза Дмитрии Язове и безвременно ушедшем из жизни в этот же день директоре департамента финансового планирования министерства обороны РФ Максиме Лоскутове.

В ближайшее время Северный флот получит атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал Касатонов», до конца года планируется поступление шести кораблей и подводных лодок, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Растёт доля современного вооружения на флоте. В этом году планируется получение шести надводных кораблей и подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал Касатонов», которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях», - сказал глава военного ведомства на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

«Всего до конца года поступит более 180-ти единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», - добавил министр. «Продолжается экологическая очистка материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана. За пять лет вывезено 18 тысяч 600 тонн металлолома», - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.

Он сообщил, что на заседании коллегии будут рассмотрены предложения командующего Северным флотом по реализации плана деятельности и приняты необходимые решения. В ходе исследований, которые были проведены в Арктике, за последнее время открыто более 30 новых географических объектов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Большое значение придаём научно-практическому исследованию и охране природы Арктической зоны. За последнее время было открыто свыше 30-ти новых географических объектов, собран важный материал, имеющий историческое значение», - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства обороны.

Министр сообщил, что Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провёл две комплексные экспедиции на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», - сказал Шойгу в пятницу на коллегии министерства обороны РФ.

Система противовоздушной обороны российской Арктики совершенствуется, в регионе сформирована ещё одна дивизия ПВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована ещё одна дивизия ПВО», - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.

Под надёжной защитой находится Северный морской путь, отметил министр.

«Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне», - сказал Шойгу.

По его словам, «министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности станы в Арктическом регионе.

«Мы заложили там надёжный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», - сказал Шойгу.

По информации Минобороны России.