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Российская газета

Российские УАЗы вооружили китайскими орудиями и пулеметами во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Легкие полноприводные вездеходы Ульяновского автозавода традиционно пользуются большой популярностью у вьетнамских военных. Такая техника принимала участие еще в войне с американскими агрессорами. Она отличается простотой и высокой надежностью.

В настоящее время в войсках находятся более современные образцы, например, УАЗ-315126. Недавно состоялись испытания таких внедорожников, ставших платформами для установки крупнокалиберных пулеметов и безоткатных орудий Тип 82, поставлявшихся Китаем еще в 70-е годы.

12,7-мм ДШК, созданный еще в конце 30-х годов, хорошо зарекомендовал себя в годы Великой Отечественной и в ходе многочисленных войн и военных конфликтов. Их использовали для борьбы с воздушными целями. Особенно они были опасны для небольших самолетов армейской авиации, а также вертолетов различных типов. Бронеавтомобили, бронетранспортеры, боевые машины пехоты также достаточно легко поражаются пулеметом-ветераном.

Тип 82 является вариантом советского орудия Б-10, способного вести огонь на расстояние более 4400 м. Скорострельность - до 6 выстрелов минуту.

Как предполагается, эти машины будут использоваться для выполнения разведывательных задач и огневой поддержки подразделений.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
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