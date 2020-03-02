Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США

Самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет над акваторией Тихого океана недалеко от острова Гуам, подвергся лазерному облучению. Пентагон заявил, что лазерная атака проводилась с борта китайского эсминца.

По словам официальных представителей ВМС США "действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными". Сам инцидент произошел еще 17 февраля в 611 км к западу от острова Гуам. Американцы отметили, что использованный китайцами лазер потенциально может нанести серьезный вред экипажу самолета и морякам, а также корабельным и авиационным системам. При этом сам лазерный луч никто визуально не зафиксировал - излучение будто бы шло в невидимом для человеческого глаза спектре. Тем не менее, специальные датчики, которыми насыщен самолет-разведчик, лазерное облучение зафиксировали, экипаж получил об этом предупреждение.

Такое действительно возможно. Лазерное оружие может работать как в видимом, так и невидимом диапазоне. По мнению специалистов, видимый и очень яркий лазерный луч используется для уничтожения оптических приборов и даже разрушения несущих конструкций летательных аппаратов. А невидимый для сканирования - и для вывода из строя радиоэлектронных устройств.

Преимущества невидимого луча очевидны. Засечь его можно только специальными приборами. Сам же он легко находит все летательные аппараты и очень точно определяет их координаты и скорость. Даже точнее, чем радиолокация. Соответственно, системы ПВО получают информацию, необходимую для гарантированного отражения воздушной атаки.

Есть и еще одна особенность невидимых лазерных лучей. Существует такой спектр их излучения, который воздействует на человеческий организм, прежде всего, мозг. Человек, получивший такой лазерный удар, к которому он просто не готов, на определенное время утрачивает работоспособность. Для тех, кто управляет сложной боевой техникой, это неминуемо обернется катастрофой.

Так что у американских военных повод для беспокойства был - если, конечно, был сам факт облучения самолета P-8A Poseidon. Вполне возможно, в Пентагоне вспомнили, а может быть никогда и не забывали, историю почти сорокалетней давности.

В СССР над лазерным оружием работали очень активно. Ведущим разработчиком было московское НПО "Астрофизика" - одно из самых засекреченных предприятий Советского Союза. А Генеральным конструктором боевых лазерных систем являлся Николай Дмитриевич Устинов - сын куратора советского ВПК по линии ЦК КПСС, а затем и министра обороны СССР Дмитрия Федоровича Устинова. Одно это говорило о том, какое внимание советское правительство уделяло лазерной теме.

К концу 80-х в СССР были проведены успешные испытания боевых лазеров. Проходили они на различных полигонах. Самый большой и самый секретный находился в Казахстане. Американская разведка долго и безуспешно пыталась выяснить, какие системы там испытывались. К шпионской работе привлекли даже экстрасенсов. Один из них, выйдя на пенсию, написал в своих мемуарах, что экстрасенсы действительно "увидели" на полигоне какие-то фантастические системы. В те же годы у американцев начались проблемы с космическими аппаратами военного назначения. Стали периодически отключаться системы управления разведывательными и телекоммуникационными спутниками. Даже "Спейс шаттлы" переставали слушаться своих астронавтов. Проанализировав весь массив добытой информации, в Пентагоне пришли к выводу, что причина в каком-то неизвестном облучении. Однако зафиксировать его и предъявить обвинения Москве Вашингтон так и не смог.

После развала СССР все работы по мощным боевым излучателям были закрыты, опытные установки в Казахстане уничтожены. Финансирование "Астрофизики" на более чем двадцать лет фактически прекратилось. Но научную мысль не остановишь. Нельзя исключить того, что специалисты Поднебесной своими силами повторяют то, что было реализовано в нашей стране еще в 1980-е годы.

Сергей Птичкин