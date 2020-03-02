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Интерфакс-АВН

НАТО выражает солидарность с Турцией в связи с обострением в Идлибе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Брюссель. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета заявил в пятницу, что альянс полностью принимает сторону Турции в ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб.

"Сегодняшнее заседание - ясный признак солидарности с Турцией. Турция - ценный союзник по НАТО, и Турция - член НАТО, в наибольшей степени пострадавший от страшного конфликта в Сирии ", - сказал Столтенберг журналистам.

"Союзники по НАТО выразили глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих любимых (в Идлибе - ИФ), членам их семей и народу Турции", - отметил он.

По его словам, НАТО призывают Россию и Дамаск прекратить неизбирательные воздушные атаки и способствовать под эгидой ООН мирному решению сирийского конфликта.

При этом Столтенберг напомнил, что союзники Турции по НАТО оказывают помощь Анкаре с системами ПВО и патрулированием воздушного пространства при помощи самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и наведения авиации АВАКС. Эти меры помогают Турции справляться с угрозой ракетных атак с территории Сирии. Столтенберг добавил, что в альянсе изучают другие способы помочь Турции.

В последнее время в Идлибской зоне деэскалации значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию. Российские военные в свою очередь заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

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