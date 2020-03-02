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Названа защита российских самолетов в Сирии

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Су-24
Су-24.
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Нвовсти

Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, на вооружении турецкой армии имеются ПЗРК, эффективные на высотах до четырех километров. «Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов», — сказал директор.

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника. Так, Су-25 оснащен комплексом обороны семейства «Витебск», а Су-34 — системой радиоэлектронной борьбы.

В феврале газета, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, написала, что перспективные беспилотники «Охотник» и «Альтиус» ВКС получат тяжелые высокоточные планирующие боеприпасы 9-А-7759 «Гром», способные поражать цели на расстоянии свыше 100 километров.

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