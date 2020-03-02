В шаге от войны: что происходит между Россией и Турцией

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

На фоне значительно обострившейся обстановки в Сирийском Идлибе в Турции стали звучать угрозы войны с Россией, а также Анкара инициировала встречу Совета НАТО. В то же время Реджеп Тайип Эрдоган продолжает диалог с Владимиром Путиным, и в очередной раз инициировал разговор с российским лидером по стабилизации ситуации в регионе. Военно-политическую обстановку проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Турция готова воевать с Россией, заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Такое заявление прозвучало после того, как в четверг в результате воздушного нападения сирийской армии, погибли 33 турецких военнослужащих.

В Минобороны России в связи с произошедшим отметили, что военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов.

Отмечается, что российская сторона постоянно запрашивала и подтверждала у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений ВС Турции, находившихся около района боевых действий террористов.

"Расчленить Россию изнутри»

Комментируя сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию в эфире местного телевидения, Месут Хакки напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и заверил в готовности Анкары сделать это вновь.

По словам чиновника, "месть Турции будет ужасной". Кроме того, он пообещал "расчленить Россию изнутри", напомнив, что в стране проживают 25 млн мусульман.

Пока никто в Турции на высшем военно-политическом уровне не высказался, что подобные слова являются исключительно частным мнением Месута Хакки, но и не подтвердил его слова.

В то же время президент России Владимир Путин уже обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.

Он уточнил, что разговор был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

Лавров также подчеркнул, что ситуация в Идлибе не подпадает под Статью 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса рассматривается как атака на объединение в целом.

При этом, как сообщают в Кремле, Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Тем не менее, в качестве первоочередных мер на обострение ситуации в Идлибе Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, сообщает Anadolu.

Козыри Эрдогана

Вопрос о ЗРС С-400 существенно на обострившихся взаимоотношениях между Турцией и Россией не скажется, а вот все остальные военно-политические козыри рассмотреть стоить.

В частности, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности».

Для начала напомним содержание основного закона войны: зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государс­твом (коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

И этот закон касается не только хода вооруженной борьбы, а им следует руководствоваться и при анализе военно-политической обстановки накануне возможного развязывания боевых действий. Иными словами, в любом вооруженном конфликте у кого больше дивизий - тот и обладает несомненно большими преимуществами.

К примеру, Сирия в целом и провинция Идлиб представляют для России весьма удаленный театр военных действий. Группировка ВКС России в Сирии немногочисленна - всего несколько тысяч человек и несколько десятков летательных аппаратов.

Как ранее писала «Газета.Ru», имеющихся боевых и оперативных возможностей, сил и средств у Эрдогана вполне достаточно, чтобы за считанные дни разгромить части и соединения Башара Асада в провинции Идлиб.

У турецкого лидера в случае регионального конфликта с Москвой с применением только конвенциональных средств поражения будет иметься превосходство в людях и технике. Довести соотношение в силах и средствах хотя бы в соотношении один к одному России в короткие сроки не удастся в силу удаленности театра ведения военных действий и отсутствия технических возможностей для массированной переброски войск и материальных ресурсов в район ведения боевых действий.

Кроме того, в любую минуту Турция может наложить руку на воздушные и морские пути снабжения российской группировки в Сирии материально-техническими ресурсами и личным составом - закрыть черноморские проливы и свое воздушное пространство. Через последнее, в частности, осуществляется пролет практически всех воздушных судов российского военного ведомства.

Через Иран и Ирак лететь гораздо дальше, да и какова будет позиция этих государств в случае начала военных действий России с Турцией, неизвестно. Вполне возможно, что и этот воздушный путь будет перекрыт. В этом случае лететь предстоит вокруг Европы через Гибралтар и Средиземное море. Для фронтовой и военно-транспортной авиации (без промежуточных посадок) этот путь недоступен.

Долететь до Сирии в этом случае сможет только ограниченное количество стратегических бомбардировщиков с дозаправками топливом в полете.

Этим в значительной степени и объясняются воинственные заявления со стороны правящих кругов Турции. В Анкаре отлично осознают и в полном объеме представляют свои реальные преимущества в гипотетическом конфликте с Москвой.

В целом Турция значительно уступает по своему военно-экономическому потенциалу России. Однако обстоятельства и регион возможных действий влияют на расстановку сил.

Конечно, подавляющая часть объема информации о продолжающихся переговорах и консультациях между Москвой и Анкарой нам неизвестна. Между тем в целом требования турецкой стороны сформулировать нетрудно: прекратить наступательную операцию вооруженных сил Башара Асада в Идлибе, прекратить непосредственную авиационную поддержку подразделений и частей Асада в этой провинции, правительственным войскам САР отступить на линию, оговоренную сочинскими и астанинскими договоренностями.

Причем турецкая сторона не исключает, что в случае невыполнения требований Анкары возникшие противоречия в провинции Идлиб будут решаться военным путем. Вполне возможно, что на запланированном сегодня, 28 февраля заседании Североатлантического совета, которое состоится по просьбе Турции для обсуждения ситуации в Сирии, будут расставлены все возможные акценты, а также уточнена позиция НАТО по ситуации.

Вполне возможно, что Североатлантический альянс Турцию в случае начала боевых действий не поддержит, но и не станет создавать Анкаре никаких препятствий.

Между тем фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетными комплексами «Калибр-НК», совершают переход из Севастополя в Средиземное море, где войдут в состав сил оперативного соединения Военно-морского флота.

Остается только надеяться, что, скорее всего, ситуация на местах будет урегулирована между Турцией и Россией, а не под эгидой западных стран или ООН.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru»