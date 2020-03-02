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ЦАМТО

Германия планирует закупить более 60 вертолетов H-145M

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Вертолеты H-145M
Вертолеты H-145M.
Источник изображения: facebook.com

ЦАМТО, 28 февраля. Германия планирует закупить более 60 вертолетов H-145M производства Airbus Helicopters для решения широкого спектра задач, включая обучение пилотов и непосредственную авиационную поддержку. Машины, главным образом, будут применяться в Сухопутных войсках.

По информации Flightglobal.com, фактически, СВ Германии требуется около 50 вертолетов: 24 для обучения пилотов и еще 24 – в качестве легких ударных вертолетов для оснащения трех авиационных полков. Они могут получить обозначение LUH SK (LUH Streitkrafte). ВМС и ВВС, вероятно, потребуется еще 16 машин.

В ходе проведенной 26 февраля международной конференции Defence IQ’s International Military Helicopter, представитель ССО Германии заявил, что вертолеты могут потребоваться, начиная с 2021 года.

Первые H-145M заменят устаревшие EC135 и Белл-206D, которые в настоящее время используются в Школе армейской авиации СВ Германии, расположенной в Бюкебурге. ВС Германии намерены избавиться от устаревших машин нескольких типов и приобрести единую платформу.

Германия уже купила два варианта H-145M, включая 15 ед. версии LUH SOF для командования Сил специального назначения и 5 в поисково-спасательной версии LUH SAR для Сухопутных войск.

Первые восемь вертолетов LUH SK, оснащенные модульной системой вооружения HForce разработки Airbus Helicopters, будут поддерживать ударные вертолеты "Тайгер". Тем не менее, для использования HForce будут адаптированы все 48 вертолетов. ВС Германии намерены при необходимости применять для поддержки боевых операций и учебные вертолеты.

В числе дополнительных задач называют обеспечение связи на поле боя, транспортировку войск и грузов или медицинскую эвакуацию. Кроме того, LUH SK позволит перенести часть программы подготовки экипажей "Тайгер" или NH-90 на более дешевые вертолеты.

Хотя СВ Германии предусматривают возможность выполнения вертолетами LUH SK задач борьбы с танками, ПТРК на борт H-145M пока не интегрирован. Как сообщается, в начале 2021 года Airbus Helicopters и израильская Rafael намерены провести испытательные пуски ПТУР "Спайк ER" с борта этой машины.

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