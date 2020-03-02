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Известия.ru

Северный флот получит в 2020 году шесть кораблей, подлодок и катеров

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Северный флот (СФ) в 2020 году получит шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 28 февраля, на Коллегии военного ведомства в Москве.

«В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

По словам главы военного ведомства, флот получит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в Арктике, до конца года. Также Шойгу отметил, что еще одна дивизия сформирована в составе СФ.

Ранее в этот же день министр сообщил, что в прошлом году количество правонарушений, связанных с порядком пребывания на военной службе, снизилось на 34,6%.

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Проекты
2020-й год
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Арктика
СФ
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