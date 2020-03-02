Американская армия ищет «летающие машины»

ВВС США официально начали поиск «летающей машины». Вчера, 27 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что американские военно-воздушные силы намерены найти решение для быстрой переброски войск и техники в зоне боевых действий.

Программа получила название Agility Prime и предусматривает осмотр готовых коммерческих электронных технологий вертикального взлёта и посадки, также известных как eVTOL. Ранее Минобороны США уже экспериментировало с электрическим воздушным транспортом — так, тестировались системы AirspaceX MOBi, и разрабатывался гибридный беспилотник X-Plane.

Электрический самолёт Joby Aviation Источник изображения: defensenews.com

ВВС США не диктуют жёстких требований к программе Agility Prime. Согласно запросу, служба заинтересована в eVTOL, которые смогут действовать в городских условиях или же на передовой. Машины могут включать в себя электрическую или гибридную силовую установку, управляться бортовым пилотом, удалённым пилотом или действовать автономно. При этом в ВВС США готовы рассматривать любые альтернативные технологии.

Согласно описанию программы, американские военно-воздушные силы особо заинтересованы в воздушных транспортных средствах, которые могут перевозить от трёх до восьми военнослужащих со скоростью более 100 миль в час в течение часа или более. На текущем этапе отбор могут пройти все летательные аппараты, которых совершат первый полёт до 17 декабря 2020 года. Если программа увенчается успехом, то к 2023 году ВВС США смогут закупить опытную партию «летающих машин».