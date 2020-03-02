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Известия.ru

Шойгу сообщил о снижении числа правонарушений в армии более чем на треть

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2019 году количество правонарушений, которые связаны с порядком пребывания на военной службе, снизилось на 34,6%. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 28 февраля, на заседании Коллегии Минобороны в Москве.

«Число преступлений против общественной безопасности сократилось на 35,5%, а связанных с эксплуатацией транспорта — на 12%», — цитирует главу военного ведомства телеканал «Звезда».

По его словам, социологические исследования подтверждают положительные тенденции о состоянии правопорядка и воинской дисциплины.

Он добавил, что в 2017 году морально-политический и психологический уровень российских военнослужащих достиг максимального значения за весь постсоветский период и сейчас остается неизменным.

Ранее в этот же день Шойгу заявил, что использование гиперзвукового оружия повысит боевой потенциал морского флота страны.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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