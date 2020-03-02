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Военное обозрение

На Украине разрешили частную космическую деятельность

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Источник изображения: topwar.ru

Частным фирмам на Украине теперь разрешено заниматься космическими полетами. Так было решено 26 февраля на правительственном заседании.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Там указали виды деятельности, которыми теперь могут заниматься частники:

Отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве.

Частные компании также получат право испытывать ракеты-носители и другие космические аппараты, а также их агрегаты и компоненты. Разрешен также их запуск и возвращение с орбиты Земли.

Компания, планирующая начать такую деятельность, будет обязана подать декларацию в Государственное космическое агентство, которое после ее рассмотрения даст разрешение или откажет в нем.

Замминистра Светлана Панаиотиди считает, что такое нововведение послужит толчком для развития высоких технологий в стране и создаст рабочие места.

Правда, Украина не имеет собственного космодрома. Поэтому ей придется или инвестировать средства в его строительство, или обращаться к другим космическим державам с просьбой предоставить ей свои космодромы.

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Страны
Украина
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