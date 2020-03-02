Разработан «Аватар» для беспилотных автомобилей КамАЗ

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Российская компания, занимающаяся созданием большегрузных автомобилей КАМАЗ, разработала специальный модуль, позволяющий превращать грузовик в беспилотник. Устройство получило название «Аватар».

Об этом сообщается на официальном сайте государственной корпорации «Ростех».

«Аватар» представляет собой модуль, предназначенный для автономного управления автомобилем и устанавливаемый на крышу кабины. Он позволяет превратить обычный грузовик в беспилотное транспортное средство. Чтобы этот модуль можно было подключить к грузовику, последний должен иметь коробку-автомат, электронную педаль акселератора, электрический гидроусилитель руля и систему торможения, управляемую электроникой. Удаленное управление системами автомобиля осуществляется с помощью CAN-шины.

Сейчас проходит тестирование устройства на автомобиле марки КамАЗ-43118. Отрабатываются алгоритмы принятия управленческих решений, проверяется работа программного обеспечения. Система автономного управления тестируется не на стендах, а в реальных условиях.

К разработке концепции «Аватара» Научно-технический центр предприятия КамАЗ приступил в 2018 году, а уже на следующий год Служба инновационных автомобилей разработала сам модуль.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил значение проекта для автомобильной отрасли в целом:

Развитие беспилотного транспорта, в том числе и грузового – один из основных трендов автомобильной отрасли. Такие решения призваны оптимизировать дорожный трафик, снизить стоимость перевозок и число ДТП.