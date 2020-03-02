Ми-171А2 установил рекорд скорости на "Байкальской миле"

Первый серийный вертолет Ми-171А2, изготовленный на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (входит в состав АО "Вертолеты России") для авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги", в первом полете. Улан-Удэ, 18.05.2018.

ЦАМТО, 28 февраля. Вертолет Ми-171А2 холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех установил рекорд России "Максимальная скорость, достигнутая вертолетом на ограниченной дистанции 1,6 км".

В рамках фестиваля скорости "Байкальская миля" гражданский вертолет под управлением экипажа Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) развил скорость в 268 км/ч на минимально допустимой высоте – 20 метров.

Экипаж У-УАЗ установил рекорд в ходе трех зачетных полетов. Перед этим была проведена серия тренировочных полетов, чтобы оценить поведение вертолета, работу измерительной аппаратуры и настроить фото- и видеоаппаратуру для съемок.

"Вертолет Ми-171А2 воплотил в себе лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8/17. Машина прошла проверку экстремальными природными условиями – эти вертолеты могут эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 град. С. На Байкале машина в очередной раз продемонстрировала свои лучшие качества – скорость, управляемость, маневренность и стабильность. Рекорд, установленный на короткой дистанции и с ограничениями по высоте, подтвердил высокие летно-технические характеристики вертолета", – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Вертолет Ми-171А2 унаследовал лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Модернизированный комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования расширил сферу применения вертолета. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких и низких температур, повышенной влажности, а также над водной поверхностью. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

"Участие вертолета в фестивале над ледовой гладью озера Байкал – это еще одна возможность продемонстрировать потенциал Ми-171А2. Старт при полетах на установление рекорда происходил с режима висения. Мобильная GPS-станция, установленная на вертолете, зафиксировала результат, – сообщил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Я уверен в нашей технике и мастерстве пилотов. Подтверждение этому – сертификат, который вручают представители книги рекордов России".

Вертолет был сертифицирован по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В зависимости от потребностей эксплуатанта машина может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток, при температурах от -50 до +50 град. С, в условиях высокогорья, пустыни, тропического или арктического климата. Вертолет способен совершать длительные беспосадочные полеты. Ми-171А2 сертифицирован в Индии и Колумбии. Сертификат типа вертолета Ми-171А2 планируется также валидировать в КНР, Южной Корее, Бразилии, Мексике, Перу и ряде других стран, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз У-УАЗ холдинга "Вертолеты России".