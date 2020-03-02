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Ушел из жизни главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов

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Роллан Мартиросов
Роллан Мартиросов.
Источник изображения: Фото: Global Look Press

ЦАМТО, 28 февраля. Ушел из жизни главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, сообщили в пресс-службе Компании "Сухой".

Мартиросов Роллан Гургенович родился 6 октября 1935 года в Москве.

После окончания в 1959 году Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе пришел на работу в ОКБ Сухого.

Был направлен в отдел перспективных проектов, где проработал до 1962 года на инженерных должностях и принимал непосредственное участие в разработках компоновок самолетов Су-15 и Су-7Б.

В 1962-1963 годах возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1985 году назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолете П-42, которые увенчались установлением 27 мировых рекордов, значительная часть которых не перекрыта до настоящего времени.

За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов ОКБ Сухого, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34. Роллан Гургенович осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета и внедрения его в серийное производство на серийном авиазаводе в Новосибирске. Под его непосредственным техническим руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. Они позволили создать комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Министерства обороны Российской Федерации.

Первые два серийных Су-34 были переданы Военно-воздушным силам России в 2006 году. 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение Постановлением Правительства Российской Федерации.

На самолете российскими летчиками установлены 7 мировых рекордов, не побитых до настоящего времени..

Являясь главным конструктором Су-34, Мартиросов Роллан Гургенович обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 2017 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом Мартиросову Роллану Гургеновичу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручением золотой звезды Героя Труда Российской Федерации.

Награжден российскими орденами Александра Невского, Дружбы, советским орденом "Знак Почета", медалями.

Почетный авиастроитель.

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