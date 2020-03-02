Северному флоту передадут шесть кораблей и подлодок в 2020 году

А в Арктике совершенствуется система ПВО и строится уникальная военная инфраструктура, утверждает министр обороны Сергей Шойгу

ТАСС, 28 февраля. Северный флот получит атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов" в ближайшее время, до конца года планируется поступление шести кораблей и подводных лодок, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, на флоте "растет доля современного вооружения". "В этом году планируется получение шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов", которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", - добавил министр обороны.

Система ПВО в Арктике

Кроме флота министр обороны Российской Федерации затронул тему совершенствования системы противовоздушной обороны (ПВО) российской Арктики. По его словам, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО.

"Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО", - сказал Шойгу.

Северный морской путь находится под надежной защитой, утверждает министр обороны. "Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне", - добавил он.

Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", - добавил Шойгу.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память об умершем 25 февраля последнем Маршале Советского Союза Дмитрии Язове и безвременно ушедшем из жизни в этот же день директоре департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максиме Лоскутове.