Войти
Известия.ru

Шойгу сообщил о формировании новой дивизии ПВО на Северном флоте

528
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Очередная дивизия с системой противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в российской Арктике. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он отметил, что сейчас Северный морской путь находится под надежной защитой. По словам министра, флотилия постоянно проводит там военные учения по обороне промышленных объектов.

Шойгу заверил, что сейчас укрепление обороноспособности страны в Арктическом регионе уделяется повышенное внимание.

«Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», — сказал министр.

Ранее в этот же день Шоуйгу заявил о продолжении испытаний новейшего оружия на Северном флоте. Речь, в частности, идет и о гиперзвуковом оружие, пишет «Газета.ру».

9 декабря стало известно о планах Минобороны РФ, согласно которым Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400 и сформирует противовоздушный купол над российской частью Арктики.

16 сентября Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Военные учения
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
12.12.2017
Как обновилась российская армия за пять лет
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:44
  • 24
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках