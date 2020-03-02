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Военно-промышленный курьер

Сербии досталось за российские «Панцири»

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Источник изображения: vpk-news.ru

США призывают Сербию отказаться от приобретения российских вооружений под угрозой санкций. Об этом сказал представитель Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского ЗРПК «Панцирь-С1». По его словам, США неоднократно высказывали озабоченность приобретением Сербией российских вооружений.

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций в рамках закона CAATSA»,— сказал он.

Ранее Минобороны Сербии проинформировало, что поставка «Панцирей»началась. Источники сообщают, что контракт предполагает поставку Сербии шести комплексов «Панцирь-С». В ноябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна усилит свою ПВО при помощи ЗРПК «Панцирь-С», речь шла о покупке одного комплекса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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