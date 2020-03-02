Разносчиками масштабной эпидемии коронавируса в Европе могут стать военнослужащие НАТО

Учения НАТО Defender Europe 2020 («Защитник Европы») могут способствовать распространению по территории европейского континента опасного заболевания - коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук из Калининграда, в недавнем прошлом - заведующий инфекционным отделениям 1409-го военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота Иван Попель.

В эти дни в Германию тысячами прибывают американские солдаты и офицеры, чтобы принять участие в крупнейших учениях НАТО Defender Europe. Активная фаза стартует в апреле 2020 года и будет продолжаться в течение нескольких недель. В манёврах участвуют 18 стран — 17 государств НАТО и приглашённая Грузия. Общая численность личного состава достигает 40 тыс. человек (29 тысяч из которых — ВС США: 20 тысяч из континентальных США и 9 тыс. из евроконтингента).

По мнению Ивана Попеля, столь внушительная по численности группировка, находящаяся в постоянной передислокации, может стать сопутствующим фактором для распространения коронавирусной инфекции.

«Это очень вероятный фактор, поскольку любые средства передвижения могут стать вектором распространения болезни. Это не обязательно человек, а, например, транспорт, в котором остались пылевые частички, содержащие вирус. Посмотрите, в Италии, где обнаружен очаг коронавируса, уже ограничен транспорт.

Сейчас всё ширится, и здесь может сработать фактор перемешивания, когда имунный и не имунный контингент, т. е. заражённые и находящиеся в инкубационном периоде люди, смогут обмениваться вирусом при недостаточном полном обследовании. Когда силы, которые будут участвовать в учениях НАТО, военная техника и личный состав станут перемешиваться и передавать друг другу коронавирус. Это законы инфектологии», - сказал EADaily Попель.