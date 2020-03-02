Два российских генерала получили «Золотые звезды» за Сирию

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков получили звания Героев России за участие в операции в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Золотые звезды» они получили 23 февраля.

Сергей Рудской руководил операциями российских войск в Сирии. В 2015 году его назначили начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России. Андрей Сердюков руководил группировкой войск в Сирии. С 2013 года он был начальником штаба–первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. По указу президента в 2016 году его назначили командующим Воздушно-десантными войсками.