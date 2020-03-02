Добро на будущие «Кинжалы» и «Калибры» дал маршал СССР Язов

Уже сообщалось, что на 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов.

Издание «Взгляд», говоря о мемуарах Дмитрия Тимофеевича «Удары судьбы», пишет, что либеральная общественность очень быстро превратила Язова в символ реакции и косности. Одновременно было предано гласности якобы его видеообращение, в котором маршал называет себя «старым дураком» и кается за участие в ГКЧП.

Язов затем рассказывал, что после ареста его привезли в санаторий Сенеж управделами Совмина РСФСР (то есть подконтрольный правительству Ельцина) и сутки допрашивали, не давая спать. Под конец этого допроса к нему и пришел журналист Владимир Молчанов (программа «До и после полуночи» Центрального телевидения) и долго уговаривал записать покаянное обращение к Горбачеву.

В своих воспоминаниях Язов затем указывал, что не очень понимал, что он тогда говорил, считая, что дает популярному телеведущему с подкупающими аристократическими манерами интервью.

За всем за этим забылось кое-что очень важное, что успел сделать Язов на посту министра обороны. И это не только организация вывода советских войск из Афганистана. Это именно министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов дал добро на начало научно-исследовательских работ по разработке стратегического вооружения на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. То есть те самые «Кинжалы» и прочие чудо-системы, которыми теперь так гордится уже Российская армия.

Предыдущие министры обороны от таких проектов шарахались, то ли действительно из ретроградства, то ли от отсутствия понимания стратегической перспективы. И уже неважно – убедили ли Язова настырные ученые или он сам оказался настолько прозорлив. Даже крылатые ракеты морского базирования, сейчас более известные как «Калибр», пошли в разработку с подачи маршала Язова.