Войти
Российская газета

Гиперзвуковой "Циркон" назвали революцией в морской войне

717
0
0
Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

В СМИ оценили испытания противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Издание Military Watch заинтересовалось пуском гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках испытаний она успешно поразила наземную цель, преодолев 500 километров.

Автор отмечает, что в будущем помимо фрегатов и подлодок "Цирконом" вооружат линейные крейсеры проекта 1144 "Орлан" после их модернизации. Он заменит старые и более тяжелые П-700 "Гранит".

Новые ракеты не только намного эффективней, но и более компактные. А значит, их на корабле можно разместись больше.

Что касается фрегата "Адмирал Горшков", то он сейчас единственный в своем классе находится на вооружении ВМФ России. Еще несколько кораблей этого проекта планируют построить.

Ракеты "Циркон" существенно увеличат его мощь. Они способны поражать цели на расстоянии более 1000 километров на скорости 9 Махов. Это позволит фрегату в случае точного попадания одним ударом уничтожить более крупные военные корабли.

По своим возможностям "Циркон" намного превосходит ракеты других держав. Его ближайший конкурент сегодня - китайский YJ-18. Но он ограничен скоростью 3 Маха и дальностью 550 километров. А западная устаревшая дозвуковая ракета Harpoon уступает "Циркону" в дальности в три раза.

Это предоставит российским военным кораблям превосходное преимущество в обозримом будущем.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Harpoon ПКР
Адмирал Горшков
Гранит
Циркон-С 3М22
Проекты
1144 Орлан
22350
ГЗЛА
Похожие новости
18.02.2020
Без авианосцев, но с пилотами. Российский флот смотрит в будущее
16.10.2019
Гиперзвуковой "Циркон" становится жизненно необходим для ВМФ России
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
16.01.2019
"Калибром" по своим
05.02.2018
Великий ремонт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:44
  • 24
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках