Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты

Как ранее сообщал источник, в бюро будут работать молодые специалисты, в частности уволившиеся инженеры компании "Ильюшин"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует организовать в ЦНИИмаш конструкторское бюро (КБ) для создания многоразовой ракеты. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

В июле 2019 года источник сообщил ТАСС, что в ЦНИИмаш будет создано новое экспериментальное конструкторское бюро им. Р. Бартини, которое на первом этапе займется созданием многоразовых ракет.

"Для разработки новой [многоразовой] ракеты в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш планируется создать конструкторское бюро", - написал Рогозин.

Как ранее сообщал источник, основу КБ составят молодые специалисты, в частности ряд уволившихся инженеров компании "Ильюшин".

Роберт Бартини - известный конструктор, который переехал из Италии в СССР. На его счету создание около 60 самолетов, среди них - пассажирские, военно-транспортные, самолеты-амфибии, бомбардировщики. В начале 30-х годов под руководством Бартини работал создатель первых пилотируемых космических кораблей Сергей Королев в моторной бригаде ОПО-3.