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ВВС Сирии нанесли авиаудары по турецким войскам: десятки пострадавших (Youtube, США)

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Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудары по позициям турецких военных, поддерживающих террористические группировки, окопавшиеся в провинции Идлиб. По сообщению турецкого Youtube-канала HABER Mİ, погибли более 20 и ранены около 30 турецких солдат.

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного силами режима Асада, погибли 22 [турецких] солдата (число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу, - прим. ред.). Несколько военнослужащих получили тяжелые ранения, сообщает турецкий Youtube-канал HABER Mİ.

Губернатор расположенной на границе с Сирией [турецкой] провинции Хатай Рахми Доган заявил, что "удары в Идлибе были нанесены ВВС Сирии. В результате этого нападения погибли 22 человека".

"Мы перевезли раненых в Турцию через пограничный переход. Их лечением занимаются государственные больницы в Хатае. Я желаю нашим мученикам милости Аллаха, я желаю немедленного исцеления нашим раненым. Спасибо главе нашей нации", - сказал он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Сирия
Турция
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