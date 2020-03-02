На авиабазе в Египте замечены БЛА "Винг Лунг-2"

ЦАМТО, 28 февраля. Средневысотные БЛА большой продолжительности полета, являющиеся, предположительно, разработанными китайской AVIC беспилотниками "Винг Лунг-2", замечены на авиабазе в западном Египте, недалеко от ливийской границы.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar от 20 февраля, четыре БЛА длиной 11 м и размахом крыла 21 м (размеры совпадают с "Винг Лунг-2") были идентифицированы около ангара на объекте, который упоминался как авиабаза "Отман"/"Сива". На сделанном в тот же день снимке рядом с семью недавно построенными укрытиями для самолетов можно идентифицировать еще один беспилотник.

Три БЛА 10 февраля находились на площадке возле ангара, а меньший по размеру "Винг Лунг-1" виден рядом с новыми укрытиями для самолетов.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются единственным известным оператором "Винг Лунг-2" в регионе и применяют их для поддержки операций подразделений Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, противостоящей международно признанному правительству национального согласия в Триполи. БЛА "Винг Лунг-1", размах крыла которого составляет 14 м, имеются на вооружении ВС Египта и ОАЭ.

Первые фотографии, подтверждающие покупку Египтом БЛА "Винг Лунг-1", появились в 2016 году. БЛА, соответствующие по размерам, впоследствии были обнаружены на спутниковых снимках авиабазы "Бир Гифгафа" на Синайском полуострове.

Командование ВС Египта официально не подтверждало покупку этих БЛА до публикации видеоролика, посвященного 45-летию Военно-воздушных сил в октябре 2018 года, где был показан взлет "Винг Лунг-1" на авиабазе "Бир Гифгаф".

Пока не ясно, принадлежат ли обнаруженные "Винг Лунг-2" ВС Египта или ОАЭ. Судя по последним спутниковым снимкам, ОАЭ передислоцировали свои БЛА из Ливии.

На снимках компании Maxar от 27 августа 2019 года на авиабазе Аль-Джуфра в центральной части Ливии был идентифицирован БЛА "Винг Лунг-2" вместе с четырьмя крупными транспортными контейнерами. Эти контейнеры исчезли к сентябрю.

"Винг Лунг-2" также отсутствуют на базе "Аль-Хадима" в восточной части Ливии, которая использовалась ВС ОАЭ с 2016 года. Один из БЛА был замечен там вместе с 11 крупными транспортными контейнерами в октябре 2019 года. Контейнеры исчезли в период с 31 января по 15 февраля. ЗРК "Хок", защищавшие базу, были вывезены в начале января.

Между тем, по крайней мере, 11 транспортных контейнеров того же размера можно увидеть рядом с БЛА возле ангара на авиабазе "Осман"/"Сива". Судя по спутниковым снимкам, они появились в период между 5-7 февраля.

Неясно, является ли вывод БЛА следствием усиления системы ПВО, предпринятой в рамках поддержки Турцией правительства в Триполи. Спутниковые снимки Maxar показывают, что ЗРК "Хок" находится на авиабазе "Митига" в Триполи с января. Предположительно, он развернут Турцией для противодействия БЛА ВС ОАЭ.

ЗРК "Хок", а также, возможно, другие турецкие системы противовоздушной обороны, являются помехой для нанесения авиаударов в районе Триполи. По оценке экспертов, несмотря на передислокацию в Египет, БЛА "Винг Лунг-2" имеют возможность достигать западной части Ливии, но это перебазирование значительно сократило время их барражирования в зоне боевых операций.