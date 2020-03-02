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WarSpot

В США освоили орбитальный «пит-стоп»

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы научились проводить дозаправку в космосе. Вчера, 27 февраля, пресс-служба корпорации Northrop Grumman сообщила о том, что спутник Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) провёл успешную стыковку с аппаратом Intelsat 901 (IS-901).

«Это историческое достижение — первый раз, когда два коммерческих спутника состыковались на орбите, и впервые услуги по расширению миссии были предложены спутнику на геосинхронной орбите», — рассказали в пресс-службе Northrop Grumman.

Визуализация работы спутника MEV-1

Спутник MEV-1 разработан компанией SpaceLogistics LLC — дочерним предприятием Northrop Grumman. IS-901 — полностью работоспособный спутник, но из-за того, что у него заканчивалось топливо, аппарат был выведен с эксплуатации. После успешной дозаправки спутник IS-901 сможет проработать ещё порядка пяти лет. «Услуга продления жизни — первый шаг в обширном плане развития технологий. Видение компании заключается в создании парка транспортных средств, обслуживающих спутники, которые не только продлевают срок их службы, но и предоставляют другие услуги, такие как изменение наклона и инспекция космических аппаратов, а также используют передовые технологии робототехники для выполнения дополнительных функций, таких как ремонт на орбите и сборка», — рассказали в пресс-службе Northrop Grumman.

Космические спутники, стоимость которых может достигать несколько миллиардов долларов, после выхода на орбиту остаются без какого-либо обслуживания. Если же у спутника не раскрылась солнечная панель, или закончилось топливо для маневрирования, такой аппарат считается потерянным.

В 2017 году Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США и Национальное аэрокосмическое агентство (National Aeronautics and Space Administration, NASA) объединили усилия по созданию «орбитальных станций обслуживания» (service stations in orbit). Является ли разработка частью этого проекта, в Northrop Grumman не уточняют.

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sm-3
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