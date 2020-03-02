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Деловая газета "Взгляд"

Адмирал ответил украинскому «танкисту» на слова об усилении Черноморского флота

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Игорь Касатонов
Игорь Касатонов.
Источник изображения: Владимир Вяткин / РИА Новости.

Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.

"Воронченко – танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии – это ниже своего достоинства", – передает РИА "Новости" слова Касатонова.

По его словам, Черноморский флот "развивается планово и спокойно", однако можно было бы вести этот процесс активнее.

"Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно", – заключил адмирал.

Ранее Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота.



Дмитрий Зубарев

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