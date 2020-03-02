Более 600 взрывоопасных предметов обнаружили российские военные инженеры в Лаосе

ЦАМТО, 28 февраля. Военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в ходе программы гуманитарного разминирования окрестностей объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Долины кувшинов", близ г.Пхонсаван провинции Сиенгхуанг (Лаос), обнаружили более 600 взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра.

Российские саперы проводят совместное с лаосскими коллегами гуманитарное разминирование местности близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входит поиск, обнаружение и оценка состояния взрывоопасных предметов, которые располагаются в грунте на глубине от 40 см до 2,5 м. Военнослужащие отряда разминирования U-58 лаосской народной армии осуществляют уничтожение найденных боеприпасов, как в местах обнаружения, так и на специализированных полигонах.

Российские специалисты завершат выполнение задач на территории Лаоса в марте текущего года. Отряд разминирования Международного противоминного центра состоит из 34 военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.