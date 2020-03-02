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ЦАМТО

BAE Systems получила новый заказ на поставку амфибийных боевых машин ACV

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Источник изображения: Фото: baesystems.com

ЦАМТО, 28 февраля. Компания BAE Systems объявила о заключении с командованием КМП США контракта на поставку 26 дополнительных амфибийных боевых машин ACV в рамках этапа начального мелкосерийного производства (LRIP).

Стоимость контракта составила 113,548 млн. долл. Таким образом, общее количество заказанных на текущий момент ББМ ACV возросло до 116 ед. Как заявлено, соглашение приближает программу к началу серийного производства техники.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года по итогам тендера Командование корпуса морской пехоты США заключило с BAE Systems контракт стоимостью 198 млн. долл. на поставку первых 30 новых амфибийных боевых машин ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle Phase 1, Increment 1) в версии бронетранспортера (ACV-P) в рамках этапа мелкосерийного производства. BAE Systems опередила также участвовавшую в финальной стадии конкурса компанию SAIC.

Подписанное соглашение содержит опционы на поставку дополнительных машин (в общей сложности 204 ед.), в случае реализации которых, стоимость продажи может возрасти до 1,2 млрд. долл.

Совместно с Iveco Defense Vehicles компания BAE Systems предложила КМП США бронированную машину, разработанную на базе ранее созданной итальянской компанией ББМ SUPERAV с колесной формулой 8x8. Машина ACV обеспечит возможность высадки подразделений КМП США с борта десантного корабля на побережье в условиях волнения моря до 3 баллов и прибоя высотой 6 футов (1,83 м).

Как заявлено, ББМ ACV оснащена новым 6-цилиндровым двигателем FPT Industrial Cursor 16 мощностью 700 л.с. Это существенно больше по сравнению двигателем, установленным на применяемых КМП США ББМ AAV7A1 (Assault Amphibious Vehicle).

ББМ ACV сконструирована с учетом возможности дальнейшего усовершенствования при появлении новых технологий или требований. ББМ обеспечит более высокую мобильность и защиту от подрыва на минах трех членов экипажа и 13 морских пехотинцев по сравнению с состоящей на вооружении техникой.

На начальном этапе BAE Systems поставит КМП США машины в версии бронетранспортера (ACV-P) c колесной формулой 8x8. Позднее к ним присоединятся дополнительные версии, включая машину управления (ACV-C), боевую машину с 30-мм автоматической пушкой (ACV-30) и БРЭМ (ACV-R).

Производство и поддержка ACV будет осуществляться на предприятиях BAE Systems в Стаффорде (шт.Вирджиния), Сан-Хосе (шт.Калифорния), Стерлинг Хайтс (шт.Мичиган), Айкене (шт.Южная Каролина) и Йорке (шт.Пенсильвания). Работы должны быть завершены в апреле 2022 года.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, объявление о контракте опубликовано через несколько недель после того, как КМП США представил предложение в проект бюджета на 2021 ф.г., предусматривающий сокращение покупки ББМ ACV до 72 ед. с 93 первоначально запланированных машин. BAE Systems столкнулась с рядом производственных проблем на предприятии в Йорке (шт.Пенсильвания), что отчасти побудило КМП и СВ США предложить в следующем году замедлить закупки в рамках трех программ – ACV, AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) и M109A7 "Паладин".

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Страны
Италия
США
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
Iveco
SAIC
Проекты
ACV БМ
AMPV
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