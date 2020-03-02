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ТАСС

Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

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Здание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Авиация ВКС РФ не наносила удары в районе населенного пункта Бехун, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.

В министерстве сообщили, что группировка террористов "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В ведомстве отметили, что в течение суток российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) "постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов". Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун "не было и не должно было находиться", подчеркнули в Минобороны.

Российский ЦПВС, чтобы исключить любые угрозы безопасности в результате ответного огня сирийских войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям, находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, уточнили в Минобороны.

Помощь со стороны России

В ведомстве добавили, что авиация ВКС РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие. "Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, "сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками". Также была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать вражескими целями сирийские войска.

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