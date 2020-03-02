Развитие ракетного вооружения на Украине может оказаться блефом

Украина в 2020 году намерена увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).

Об этом сообщил министр обороны республики Андрей Загороднюк. По его словам, средства дополнительно будут выделены на создание противокорабельной ракеты «Нептун» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Как полагают военные эксперты, речь в данном случае, скорее всего, идёт о модернизации ракет, произведённых ещё в СССР. Кроме того, аналитики отмечают, что у Украины нет ни необходимой производственной базы, ни специалистов, способных разработать инновационное оружие, сообщает РТ.