Убийца крылатых ракет: российскую ЗРС С-350 "Витязь" оценили за рубежом

В США заинтересовались российской зенитно-ракетной системой С-350 "Витязь".

Newsweek отмечает, что ЗРС С-350, уже получившая прозвище "убийца крылатых ракет", способна защитить важные объекты от ударов не только современного оружия, но и от перспективных средств атаки с воздуха. При этом "Витязь" будет эффективен и против самолетов, и против ракет.

Также сообщается, что С-350 станет частью оборонной системы, в которую уже входят С-200, С-300 и С-400, и которая со временем будет пополнена разрабатываемыми С-500.

В публикации указывается, что "Витязь" способен уничтожать цели на расстоянии до 120 километров. Дистанция поражения зависит от ракет, используемых в ЗРС.

Турецкие СМИ также по достоинству оценили С-350. Yeni Akit пишет, что российская система может сбивать цели на высоте более 30 километров и на дистанции более 120 километров. Перевод статьи опубликован ИноСМИ. Причем в боевую готовность ЗРС можно привести за пять минут, а в качестве боеприпасов для С-350 подойдут ракеты С-400.

Турецкое издание отмечает, что "Витязь" позволит увеличить эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2,5 раза. Также это оружие поможет в случае атак малозаметных F-35, которые способны нанести удар крылатыми ракетами с расстояния более 120 километров. В частности, сообщается, что даже если С-400 не сможет своевременно помешать подобной атаке, С-350 послужит надежным дополнительным прикрытием.

Руслан Мельников