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Российская газета

Китайский корабль направил лазер на американский самолет-разведчик

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Источник изображения: REUTERS

Под лазер китайского эсминца попал самолет-разведчик, принадлежащий США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВМС США, инцидент произошел в Тихом океане. При этом, по утверждению американской стороны, китайский лазер был направлен на самолет P-8A Poseidon, патрулировавший территорию над международными водами в 611,5 километрах западнее острова Гуам.

Также сообщается, что патрулирование велось "в соответствии с международными нормами". А китайская сторона обвиняется в нарушении двусторонних и международных договоренностей.

Отмечается, что лазер нельзя было увидеть невооруженным глазом, но его воздействие зафиксировал датчик самолета-разведчика. В ВМС США подчеркнули, что подобное воздействие при помощи лазера способно нанести серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также навредить корабельным и авиационным системам.

"Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными", - резюмируют авторы заявления.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
P-8 Poseidon
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