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Вестник Мордовии

Последствия удара по турецким броневикам Kirpi на территории Сирии

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Несколько бронеавтомобилей турецкой армии Kirpi получили повреждения, когда следовали в составе колонны на территории Сирии. В Сети появилось видео, демонстрирующее последствия артиллерийского удара по этим транспортным средствам.

Видно, что у первой машины с бортовым номером 018 полностью разорвало переднее колесо, на бортах видны следы от мелких осколков. Заднее колесо также не уцелело.

Следующие Kirpi имеют похожие повреждения. Всего пострадало 4 единицы бронетехники. Судя по тому, что передвигались броневики с зачехленными пулеметными установками, на территории чужого государства их экипажи чувствовали себя в полной безопасности. Однако просчитались - их накрыли сирийцы.

Предполагается, что какое-то расстояние эти бронеавтомобили вынуждены были следовать с поврежденными покрышками, пока их не удалось вывести в безопасное место.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
Kirpi
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