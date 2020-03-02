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Российская газета

В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ

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Источник изображения: AP Photo

За неделю воздушную разведку вдоль границ России провели 18 иностранных самолетов-разведчиков, а также пять БПЛА. Такие данные сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все перемещения этих летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. Воздушное пространство страны не нарушено. Истребителям РФ не пришлось подниматься на перехват и сопровождение, пишет в пятницу газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

В Минобороны также отметили, что в рамках боевой подготовки за неделю российские летчики выполнили 242 летные смены на 74 аэродромах страны.

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