Палубные истребители Китая защитили новой краской

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Последняя запланированная к поставке в НОАК партия китайских истребителей J-15 палубного базирования получила окраску зеленого цвета вместо предыдущей желтой. На фюзеляж самолета был нанесен новый антикоррозионный материал, который сможет повысить боевые возможности самолета.

J-15, который находится на стадии сборки в Шэньянской авиационной, можно увидеть покрытым зеленой грунтовочной краской среди фотографий, опубликованных данным предприятием. Как считает ресурс Weihutang, посвященный военной тематике, она обеспечит защиту машин от воздействия воды.

Самолеты морского базирования обычно имеют повышенные износостойкие характеристики по сравнению с моделями, размещенными на наземных аэродромах, из-за длительного воздействия морской воды, тумана с высокой концентрацией солей, пасмурной погоды и выхлопных газов. Внесение изменений в окраску будет способствовать увеличению срока службы J-15 и снижению затрат на их техническое обслуживание.

Тем более, что затраты на содержание парка палубной авиации растут на фоне увеличения авианосного флота. «Шаньдун», второй авианосец военно-морских сил КНР, был принят на вооружение в декабре 2019 года, а третий находится в процессе постройки.

Приятно видеть, что производство J-15 не сильно задерживается из-за новой вспышки коронавируса

- пояснил изданию The Global Times военный эксперт.