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ТАСС

Испытания системы зажигания двигателя ракеты "КосмоКурса" пройдут в ближайшие два месяца

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ООО "КосмоКурс"
ООО "КосмоКурс".
Источник изображения: community.sk.ru

Они будут проходить на базе в Подмосковье

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая занимается развитием космического туризма в России, планирует в ближайшие два месяца провести испытания системы зажигания двигателя ракеты для суборбитального туризма. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"В ближайшие два месяца мы должны провести испытания системы зажигания двигателя", - сказал глава компании.

По словам Пушкина, они будут проходить на собственной базе в Подмосковье. В частности, состоятся проливочные, прочностные испытания системы. После начала работ "с пламенем, огнем и шумом" проверки будут длиться еще полтора месяца.

Ранее Пушкин сообщил ТАСС, что огневые испытания двигателя запланированы на конец лета 2020 года. Их планировалось провести на одном из сторонних предприятий, поскольку построить собственный стенд под Нижним Новгородом компания не успевает.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.

По словам Пушкина, в 2023 году планируются автономные полеты капсулы, вместе с ракетой испытания состоятся в 2024 году: автономные испытания ракеты - в 2024 году, комплексные - в конце 2024 - начале 2025 года.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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