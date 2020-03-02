В Пентагоне обвинили РФ и КНР в подрыве военных и экономических преимуществ США в космосе

Эти страны продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе, заявил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай наращивают свои возможности в космосе, подрывая тем самым военные и экономические преимущества, которыми ранее обладали Соединенные Штаты. С таким утверждением выступил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд на состоявшихся в четверг слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Китай и Россия продолжают создавать и модернизировать свои силы в космосе. Они создают эти силы для своих собственных целей, а также для того, чтобы лишить нас военных и экономических преимуществ, которыми обладали США и их союзники в течение десятилетий. Эти преимущества оказываются подорванными", - сказал он.

"Масштаб и сложность угрозы в космосе [свидетельствуют о том, что она] реальна, она растет, и это вызывает обеспокоенность. Мы больше не можем считать, что наше превосходство в космосе является данностью", - отметил Реймонд. По его словам, США должны быть "готовы сражаться за превосходство в космосе".

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года после подписания президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году. Вашингтонская администрация также неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий.

По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению российской орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Глава государства подчеркнул, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.