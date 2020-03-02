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В США предрекли исчезновение российских подлодок

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Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Большинство субмарин Военно-морского флота (ВМФ) России в ближайшие десять лет может исчезнуть, пишет The National Interest.

В публикации американский журнал обращает внимание на то обстоятельство, что большинство российских атомных подводных лодок, построенных в 1980-е и 1990-е годы, устареют к концу 2020-х или началу 2030-х.

Издание пишет, что к этому времени у ВМФ России может находиться всего 12 субмарин. В случае успешной реализации программы строительства подлодок, включенной в госпрограмму вооружений, их число к этому же времени может составить 28.

В феврале The National Interest обратило внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

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Страны
Россия
США
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