Су-34 соответствуют требованиям ВВС России и хорошо проявили себя в военных действиях на Ближнем Востоке, отмечает пользователь «Сины». Но все же у них есть серьезный недостаток, из-за которого они уступают передовым истребителям. И многофункциональными истребителями Су-34 уж точно не назовешь, подытоживает автор.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ("Утконос") служит связующим звеном для военно-воздушных сил России. Все мы знаем, что в настоящее время на вооружении российских ВВС находятся три модели стратегических бомбардировщиков: межконтинентальные стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 и бомбардировщики средней дальности Ту-22М. Несмотря на то, что они обладают большой дальностью полета, большой грузоподъемностью и сильным сдерживающим эффектом, они не очень эффективны в войне на оперативно-тактическом уровне. Очевидно, что нецелесообразно использовать стратегические бомбардировщики для уничтожения танковых взводов противника, состоящих из трех-четырех танков. Это то же самое, что "резать кур ножом для убоя быков". Более того, стоимость использования стратегических бомбардировщиков для таких тактических задач слишком высока, это потребует большого расхода топлива и износа двигателя.

Стратегический бомбардировщик Ту-95 ("Медведь") - оружие прошлого поколения, его использование обходится недешево, и поэтому он не подходит для выполнения оперативно-тактических задач. Ту-160 обойдется еще дороже! А Ту-22М начали оснащать обычными боеприпасами только после 2015 года.

Ввиду того, что стратегические бомбардировщики не пригодны для выполнения оперативно-тактических задач, СССР и другие страны начали разработку истребителей-бомбардировщиков, таких как советский Су-24, Панавиа Торнадо (Panavia Tornado), совместно разработанный Англией и Германией, и американский F-111. Первоначальная цель разработки этих самолетов заключалась в том, чтобы вести воздушные бои и выполнять задачи по тактической бомбардировке. Из-за недостаточного технического уровня истребители того времени обладали плохой техникой ведения воздушного боя, но они хорошо справлялись с задачами фронтовой бомбардировки. Поэтому данные самолеты производились в огромном количестве и участвовали практически во всех крупномасштабных локальных войнах середины и конца 1960-х годов.

Последняя партия Су-24 была выпущена более 30 лет назад, поэтому военно-воздушные силы России остро нуждаются в новых моделях. К началу 2000-х годов истекал срок службы старых самолетов, таких как Су-24, которые были унаследованы от Советского Союза в количестве 300 единиц и принимали участие в Афганской войне и двух Чеченских войнах. В целях развития данной модели "фронтовых бомбардировщиков", ВВС России использовали фюзеляж Су-27 для создания Су-32, а затем на этой основе провели большую модернизацию и разработали новую модель истребителя Су-34.

С точки зрения общих показателей, по боеспособности Су-34 полностью превосходит все модели фронтовых бомбардировщиков, в том числе и его предшественника - Су-24 ("Фехтовальщик".) Су-34 не только обладает большей дальностью полета и грузоподъемностью, но и оснащен передовым электрооборудованием. В целом данный истребитель соответствует эксплуатационным требованиям военно-воздушных сил России XXI века.

Су-34, участвовавшие в сирийской войне, хорошо проявили себя на поле боя. Хотя высокоточные управляемые авиабомбы и ракеты класса "воздух-земля" редко используются для поражения целей, Су-34 характеризуется высокой точностью попадания благодаря отличной аэродинамической компоновке и усовершенствованной оптической прицельной системе.

Несмотря на неплохие характеристики, Су-34 относится к относительно достаточно узкоспециализированному типу самолетов. Хотя при разработке данного типа истребителей учитывался принцип многофункциональности, они все еще обладают плохой техникой ведения воздушного боя, что несовместимо с проектными требованиями современных ВВС к многофункциональным истребителям. С развитием науки и техники к разработке современных истребителей стали подходить, опираясь на принцип многоцелевого использования. Другими словами, так называемый многоцелевой истребитель должен обладать не только хорошей техникой атаки наземных или морских целей, но и передовой техникой ведения воздушного боя. В этом отношении хорошо себя проявляют российский Су-30 и американский F-15. Многоцелевой истребитель F-15E может не только эффективно вести воздушные бои, но и переносить 130 тысяч фунтов оружия для поражения наземных целей. По бомбовой нагрузке он уже обогнал стратегический бомбардировщик В-29! Таким образом, мы видим, что данный истребитель может выполнять сразу несколько разных задач.

Су-34, напротив, больше направлен на поражение наземных или морских целей, по технике ведения воздушного боя он будет уступать передовым истребителям. Поэтому он до сих пор используется только в России и не экспортируется в другие страны. Однако разработка истребителя Су-34 продолжается уже довольно долго, российские ВВС действительно нуждаются в его способности осуществлять фронтовую бомбардировку. Может быть, Су-34 суждено быть таким типом истребителей, которым будет обладать исключительно Россия.

Дуб в императорском дворце 1972 (皇家橡树)