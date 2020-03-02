Связь и навигационное обеспечение в войнах и конфликтах ХХI века

Опыт, достижения и перспективы развития систем управления войсками

«Хезболлa» создала эффективную и мнoгoкрaтнo дублирoвaнную систему связи, нaчинaя с прoвoднoй связи и зaкaнчивaя персoнaльными биперaми. Несмотря нa мнoгoчисленные aтaки, чaсть системы просуществовала дo кoнцa боевых действий и пoзвoлилa кoнтрoлирoвaть ракетные отряды, вooруженные «кaтюшaми».

Грузино-осетинская война. Грузия

На боевых действиях сказалось полное отсутствие связи в 41, 42 и 43‑м батальонах. В частности, в 43‑м батальоне до обеда 8 августа не имелось никакой информации о том, что делается в Цхинвале и Гори. Из-за слабого тылового обеспечения, отсутствия фляжек для воды 42‑й мотопехотный батальон укрывался от сильной жары (+40 °С) в дубовой роще, где и был разбомблен штурмовыми самолетами России. В батальоне было 22 убитых, много раненых оставлено на месте. Командиры сбежали с поля боя на автомобилях, забрав с собой только тех солдат, которые смогли сесть в машины, а отставших от транспорта бросили.

Россия в войне 08.08.08

В горной местности у десантников были большие проблемы со связью. Практически полное отсутствие связи вынудило генерала Борисова (командующего группировкой воздушно-де­сантных войск в Южной Осетии и Грузии на южноосетинском направлении) использовать «фельдъегерскую почту».

Офицер оперативного отдела штаба ВДВ на вертолете, летящем на малой высоте, находил десантников на марше, высаживался и ставил или уточнял задачу. Серьезным просчетом была полная зависимость всех средств поражения – самолетов, вертолетов, кораблей, танков, артиллерии, РСЗО, высокоточных боеприпасов, крылатых ракет – от навигационного обеспечения. Российской армии необходимо развертывать собственную спутниковую группировку, способную обеспечить войска навигационными данными. Назрела необходимость вводить в действие новую навигационную систему оперативного обеспечения, которая в настоящее время находится в зачаточном состоянии.

ВСУ в гражданской войне на Украине

В ВСУ был острый дефицит современных средств оперативной защищенной связи. Большая часть обмена оперативной информацией осуществлялась через мобильные телефоны. Включенные телефоны у подавляющего большинства солдат в зоне АТО позволяли противнику очень точно определять численность группировок украинских войск, с точностью до человека. При высокой нагрузке действующих узлов связи это позволяло ополчению быстро пеленговать наиболее мощные передатчики, источники интенсивного радиообмена. Вычислить точки размещения армейских штабов путем триангуляции несложно: запеленговав радиопередатчик, по мощности и интенсивности работы определяешь его значимость и уровень штаба, который он обслуживает.

Украинские подразделения оснащены цифровыми мобильными станциями и оставляют на базе мобильные телефоны, при этом командиры уделяют недостаточное внимание дисциплине радиосвязи в подразделении. Даже самая защищенная радиосвязь, если ею пользоваться во время движения, демаскирует войска. Любой выход в эфир, особенно в приграничных с РФ районах, пеленговались противником, и по этим местам россияне наносили артиллерийские удары. Для обеспечения внезапности атаки при передислокации войск желательно прекращать радиосвязь с любыми корреспондентами до момента подачи сигнала. Болтовня в радиоэфире и по телефонам помогает вражеской радиоразведке быстрее любых шпионов составлять полную карту обстановки и расположения войск и прогнозировать их ближайшие намерения. При перемещении в непосредственной близости от противника нельзя забывать, что радиосвязь – демаскирующий фактор, это средство управления в бою. Использование радиосвязи для управления движением подразделений, для передачи второстепенной информации нецелесообразно в зонах, где высока вероятность прямого огневого контакта с противником.

Отсутствие возможностей прокладки защищенных оптоволокон­ных линий связи осложняет выполнение боевых задач. Оптоволоконный кабель позволяет значительно сократить радиообмен либо полностью его исключить, что повышает скрытность действий.

У украинских силовиков отсутствуют радиостанции звена рота–батальон, позволяющие командирам рот поддерживать связь с комбатами и комбригами. На известном видео разгрома блокпоста под Волновахой командиры связываются с вышестоящими штабами по сотовым телефонам. Звонки родственников стали способом информирования командования о ходе боевых действий. В украинских СМИ, например, после разгрома 11 июля подразделений 24-й механизированной бригады появились сообщения о том, что штаб АТО узнал о произошедшем от жены военного. Уцелевший военнослужащий связался по сотовому со своей женой, которая позвонила командованию и рассказала о том, что случилось с частью, где служил ее муж. И это далеко не единственный случай.

Ополчение Донбасса

На первых порах отряды ополченцев обеспечивали себя связью, захватывая трофеи, хранившиеся на складах и базах СБУ, в отделениях милиции, воинских частях. Как правило, это были устаревшие образцы радиостанций советского периода. До начала активной фазы боевых действий это вполне устраивало руководителей и бойцов самообороны. С эскалацией конфликта нехватка портативных средств связи стала ощущаться острее. Противник начал применять средства РЭБ (пеленгации, радиоперехвата). Выходить на боевые задания с мобильными телефонами вместо войсковых радиостанций стало опасно. Как рассказывали участники событий, максимум через 20 минут после начала разговора по мобильнику с украинской стороны начинался довольно точный обстрел места нахождения абонента.

В 2015–2016 годах изменился способ комплектования добровольческих отрядов. У некоторых из них появились спонсоры – финансово обеспеченные лица, которые взяли на себя экипировку и снаряжение. Возникли новые проблемы, например, использование даже в одном подразделении разнотипных средств связи. Помощник начальника штаба по разведке одного из добровольческих батальонов (позывной «Шторм») рассказывает: «Наш спонсор раскошелился на 16 раций «Кенвуд» – как раз по числу бойцов моей группы. Но, делая такой презент, не учел ряд специфических особенностей разведывательного подразделения. Во-первых, они были разных моделей: 12 гражданских Kenwood TK-UVF8 MAX 2013 года выпуска и 4 штуки еще более старых TН-22. Во-вторых, покупая радиостанции, спонсор не позаботился о гарнитуре и запасных батареях к ним. В итоге из 16 штук реально работали только 8. Остальные, меняя друг друга, стояли на зарядке. Брали мы их в рейды неохотно: при включении дисплей рации в самый неподходящий момент ярко загорался, демаскируя обладателя. Приходилось также заклеивать или закрашивать и дисплей, и лампочку уровня зарядки батареи – слишком ярко горит. Нередко происходил и сбой каналов связи на моделях с сенсорным управлением при случайном касании».

Свою роль сыграло отсутствие специалистов, инструкторов по связи в подразделениях ополченцев. Некоторые бойцы так и не смогли освоить все функции радиостанций, оставаясь лишь примитивными пользователями. Многие гражданские модели не соответствовали своим ТТХ. Во время 270-километрового марша колонны бронетехники произошло ДТП с участием БМП. Расстояние до головного походного дозора, где находился старший, не превышало десяти километров, при этом использовать для связи «Кенвуд», в характеристиках которого заявлено поддержание надежной связи на открытой местности на втрое большем расстоянии, не представилось возможным. Положение спасла резервная Motorola GP-300 с ручным тумблером переключения и поиском каналов, колонне вовремя удалось уйти от налета украинской артиллерии.

По мнению начальника узла связи и командира роты связи, выбор радиостанций «Кенвуд» для поставок бойцам добровольческих отрядов является ошибкой. От моделей этой фирмы в их подразделениях отказались более десяти лет назад по причине не только их ненадежности и низких ТТХ, но и печального опыта недавних войн в Персидском заливе. Специалисты по программированию пришли к выводу, что данные аппараты, производимые в США, вполне могут прослушиваться иностранными спецслужбами. Именно поэтому с 2005 года в войска стали поступать радиостанции отечественного производства «Эрика», со временем достигшие характеристик «Моторолы», которая, кстати, до сих пор остается на вооружении в Российской армии и в МВД РФ.

Ближний восток

В Сирийской кампании была возможность продемонстрировать в действии российское оружие, спутниковую связь и навигационную систему ГЛОНАСС – их высокую точность и надежность. Эта демонстрация направлена в первую очередь на потенциальных клиентов на самом крупном и растущем рынке Су-34, которые выполняют задачи по нанесению ударов высокоточными авиационными средствами поражения (корректируемыми по ГЛОНАСС бомбами КАБ-500С) по особо важным и трудным целям.

Крымский проход кораблей МВС Украины

Переговоры между российскими пограничниками и флотскими офицерами, которые были озвучены Киевом на следующий день после задержания украинских кораблей в территориальных водах РФ в Керченском проливе, вызвали, мягко говоря, недоумение. Первой радиостанцией, которая не только догнала, но по некоторым параметрам превзошла зарубежные образцы, стала радиостанция Р-187П1 «Азарт», относящаяся к системам связи 6-го поколения. Она может работать в режиме ретранслятора, показывает командиру местоположение каждого подчиненного. Радиостанция принимает сигнал со спутника, телевизионный сигнал, волны всех оперативных служб. Рация обеспечивает передачу данных со скоростью 7,5 килобита в секунду, с ее помощью можно позвонить на любой мобильный. Засечь «Азарт» невозможно – частоты меняются каждые 45 микросекунд. Кроме того, устройство отличается высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению и передает информацию в цифровом виде. И, к слову, совместимость средств засекреченной связи между ФСБ и Минобороны установлена лишь на уровне командования и штабов разного уровня. То есть позвонить друг другу могут только генералы этих ведомств, а командиры пограничных сторожевиков вынуждены общаться со своими коллегами из ВМФ посредством открытой связи.

Выводы

1. Вооруженный конфликт в Южной Осетии вновь подтвердил актуальность создания в России межвидовых оперативно-стратегических объединений. Сегодня невозможно воевать успешно, если основные параметры систем связи Сухопутных войск, ВКС, ВМФ не совпадают. Руководству Вооруженных сил РФ необходимо немедленно приступить к решению проблем сопрягаемости морских, сухопутных и воздушных средств связи и управления, привести их к основным параметрам, позволяющим использование стратегических, оперативных, тактических АСУВ.

2. Существующие системы связи и управления необходимо переводить из аналоговых в цифровые. После перехода на цифровые технологии надо будет приступить к разработке «оперативно-тактических центров организации огня», но в программу управления внести корректировку и реакцию на информацию, получаемую от наземной разведки, подразделений и частей Сухопутных войск.

3. Появилась потребность в выработке в российской военной науке требований к навигационной системе обеспечения, которая в настоящее время находится в зачаточном состоянии. Единая цифровая модель территории страны, а потом и всего земного шара могла бы стать основой государственного геоинформационного фонда. Предложения о его формировании были сформулированы и обоснованы еще в конце XX века.

4. Необходимо передать Единую электронную картографическую основу (ЕЭКО) как базу геоинформационного обеспечения из Росреестра (традиционная картография и современная геоинформатика представляются второстепенными задачами) военному ведомству для вполне реального создания Единой государственной пространственной модели (ЕГПМ).

5. Российскому правительству, МО РФ необходимо создать Федеральный оператор пространственных данных (ФОПД). Его основными функциями должны стать сбор, обобщение геоданных, получаемых от различных ведомств, и оперативное предоставление их потребителям. Однако первая задача ФОПД – разработка необходимых правовых актов, организационно-распорядительной и нормативно-техничес­кой документации, регламентирующей взаимоотношения всех поставщиков и потребителей геоданных.

6. В срочном порядке должны быть подготовлены задания на разработку элементов отечественной технологии лазерного сканирования, в том числе универсального модуля импульсного лазерного сканера для использования как в стационарном, так и в мобильном режиме, с характеристиками: объем до 2 литров, вес до 2 кг, потребляемая мощность 100 Вт, тактовая частота 400–1000 кГц; нормативной документации для цифровых моделей местности, в том числе каталогов объектов, правил их цифрового описания, требований к точности с учетом специфики отдельных отраслей; комплекса прикладного программного обеспечения для обработки данных лазерного сканирования и сопутствующей информации, формирования моделей объектов с учетом отраслевой специфики; комплекса прикладного программного обеспечения для работы с цифровыми моделями в управлении отдельными отраслями (в том числе для автоматизированных систем управления) и в процессах управления войсками.

7. При проведении противодесантной операции на море иметь сред­ства засекреченной связи взаимодействия между кораблями ВМС, пограничными катерами охраны водного района, органами ФСБ, поддерживающей авиацией и частями береговых войск.

Анатолий Цыганок

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук, лауреат премии имени А.А. Свечина.