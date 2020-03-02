США прокатали сценарий ядерных ударов по России

Шеф Пентагона поучаствовал в штабных учениях

Министр обороны США Марк Эспер принял непосредственное участие в командно-штабных учениях, так называемых «мини-учениях», проходивших на компьютерах и включавших в себя имитацию возможной ядерной атаки ВС России по территории одной из стран НАТО. Учения прошли в штаб-квартире Стратегического командования (Стратком) на авиабазе Оффут, штат Небраска. Об этом высокопоставленные представители Пентагона, фамилии которых не были названы, сообщили журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам обзора деятельности МО по ядерному сдерживанию и модернизации ядерного оружия. Брифинг состоялся 21 февраля в здании военного ведомства. Его стенограмма была размещена сайте МО. Первый из выступавших рассказал представителям прессы, что до проведения учений министр обороны провел встречу с главой Страткома адмиралом Чарльзом Ричардом, после которой он осмотрел так называемый боевой экран, на котором отражаются внешние угрозы США, готовность СЯС к противостоянию противнику и возможности системы противоракетной обороны Америки.

АТАКА РОССИИ И ОТВЕТ АМЕРИКИ

Чиновник отметил, что американские военные часто проводят учения по отработке действий в условиях развязывания ядерной войны и имитируют вероятные кризисы с применением ядерного оружия на своих компьютерах и рабочих столах.

При этом некоторые участники таких учений выступают в роли президента и министра обороны, «поэтому они знакомы с механикой процессов принятия подобных решений и отдавания приказов» другим компонентам ядерной триады, а в данном случае командирам подводных лодок, заметил военный чиновник. Однако непосредственное участие в таких маневрах министра обороны с последующей разборкой их результатов является выходящим за принятые рамки событием, подчеркнул он.

Перед проведением учений начальник Страткома объяснил военному министру порядок проведения процедур подготовки к нанесению ответных ядерных ударов. Эсперу был представлен доклад, который командир Страткома должен направить в его адрес, для последующего обсуждения возникшей ситуации с президентом, чтобы принять окончательное решение об ответных мерах.

Как отметил выступающий, сценарий учений включал в себя обмен ядерными ударами с Россией, руководство которой приняло непредвиденное и внезапное решение о нанесении ограниченных ударов ядерным оружием малой мощности по некоторым объектам на территории ряда европейских стран НАТО. Он также подчеркнул, что в ходе учений министр получил хорошее понимание того, как все проходит на практике. «Учения помогли министру обороны Марку Эсперу получить представление о способах и возможностях реагирования Соединенными Штатами», – отметил представитель военного ведомства.

В визите Эспера в штаб-квартиру Страткома принимал участие конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберр, который должен будет рассказать об этом своим коллегам по Конгрессу.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Буквально за две недели до проведения учений МО приняло решение о принятии на вооружение нового ядерного боеприпаса малой мощности для оснащения ПЛАРБ. Пентагон считает эту акцию очень важным элементом системы противодействия угрозе со стороны России, обладающей значительным арсеналом оперативно-тактического ядерного оружия. Однако некоторые бывшие высокопоставленные руководители из администрации президента полагают, что такие боеприпасы только увеличивают угрозу ядерного конфликта. «ВМС США приняли на вооружение боеголовку малой мощности для баллистических ракет подводного пуска W76–2», – объявил 4 января заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам Джон Руд.

Новый тактический ядерный боезаряд является модификацией боеголовки W-76, которой оснащаются ракеты для подводных лодок «Трайдент II» (D-5), и поэтому общее количество ядерных боеприпасов в арсенале СЯС США не увеличится.

Для Америки это первый за несколько десятилетий новый ядерный боезаряд, изготовленный в феврале прошлого года. В представленном администрацией Трампа «Обзоре состава и количества ядерного оружия» за 2018 год говорится о необходимости создать менее мощный боезаряд.

Некоторые специалисты подвергли критике намерение создать ядерный боеприпас малой мощности, поскольку это снижает порог применения ядерного оружия и в такой обстановке у руководителей будет меньше препятствий и сдерживающих факторов для его использования. «Мы со всем уважением просим Конгресс отвергнуть запрос администрации Трампа на установку новых, более пригодных к использованию ядерных боеголовок малой мощности на ракетах «Трайдент». Это так называемое оружие малой мощности – прямой путь к ядерной катастрофе, а посему идти таким путем нельзя», – написала в 2018 году группа бывших официальных лиц, в которую вошли бывший госсекретарь Джордж Шульц и экс-министр обороны Уильям Перри.

Председатель комитета Палаты представителей по ВС Адам Смит назвал это решение «ошибочным и опасным». «Развертывание таких боеприпасов никоим образом не укрепит безопасность США. Напротив, такими дестабилизирующими действиями Соединенные Штаты еще больше усиливают вероятность просчета во время кризиса», – заявил он.

Пентагон считает, что Россия имеет большие запасы «оперативно-тактического» ядерного оружия, которое обладает меньшей мощностью и разрушительной силой по сравнению с американскими системами. У США имеется несколько старых тактических авиабомб «свободного падения» В61, но, по мнению американских экспертов, гораздо более уязвимыми, чем оружие подводных лодок.

На самом деле различие состоит в способности угрожать и «проникать вглубь территории противника, чего не могут сделать современные самолеты, доставляющие к цели ядерные боеприпасы малой мощности». Об этом рассказал журналистам доцент политологии Массачусетского технологического института Вайпин Наранг. По его словам, проблема состоит в том, что, если на одной субмарине будет установлено оружие как малой, так и большой мощности, Россия, как и любой другой противник, не будет знать, что летит в ее сторону. «Им придется исходить из худшего, даже если будет выпущена всего одна или две ракеты, так как на баллистических ракетах для ПЛ можно устанавливать самые разные термоядерные боезаряды. Русские ясно дали понять, что не станут дожидаться удара подлетающей ракеты, а ответят незамедлительно», – подчеркнул специалист. «Таким образом, мы получаем систему, которую никогда нельзя будет использовать, поскольку такое использование приведет к глобальной ядерной войне. А если ее нельзя использовать и русские это знают, она никоим образом не удержит их от осуществления своих планов», – сказал Наранг.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен (John Hyten) заметил, что у подводных лодок время реагирования меньше, чем у самолетов. «Речь не только о неуязвимости. Важнее другое. Важнее своевременность, потому что подводная лодка реагирует немедленно, а бомбардировщик должен сначала загрузить на борт ядерное оружие, а потом долететь до цели», – отметил генерал. Он не согласился с заявлением о том, что оружие малой мощности снижает порог применения ядерного оружия. «Совокупная мощность нашего ядерного арсенала сегодня меньше, чем до создания такого боеприпаса», – подчеркнул Хайтен.

ЛОЖНАЯ ИДЕЯ

Маломощные ядерные боеголовки, развертывание которых начали в США, представляют большую опасность, считает автор книги «Бомба: президенты, генералы и тайная история ядерной войны» Фред Каплан, который 18 февраля объявил об этом в статье, опубликованной в интернет-журнале Slate.com.

За последние два месяца ВМС США развернули новый тип ядерной боеголовки на межконтинентальных баллистических ракетах «Трайдент» на некоторых из своих подводных лодок. Боеголовка называется W76–2 и представляет собой заряд мощностью около 8 кт. Она гораздо менее мощная, чем другие боеголовки «Трайдент», которые имеют мощность от 90 до 450 кт.

На первый взгляд это может показаться хорошей идеей – меньший ядерный взрыв означает меньше смертей и повреждений в ядерной войне. Но в определенном смысле это очень опасная вещь, и для объяснения этого требуется серьезное погружение в логику ядерных стратегий.

В течение многих лет сторонники контроля над вооружениями утверждали, что маломощное ядерное оружие дестабилизирует обстановку, поскольку оно снижает порог между обычной и ядерной войнами. Они считают, что маломощные ядерные боеголовки предназначены для использования в качестве оружия войны, и поэтому президент в условиях кризиса может испытывать большое искушение использовать их (Соединенные Штаты всегда проводили четкую политику реализации права на применение ядерного оружия в конфликте первыми).

В 2003 году, после вторжения в Ирак, некоторые генералы ВВС предложили создать новую маломощную ядерную боеголовку, которая могла бы проникнуть под землю, на большую глубину, прежде чем взорваться. Они рассматривали такое оружие как идеальное средство для уничтожения лидеров государств, скрывающихся в бункерах. Но многие члены комитетов Палаты представителей и Сената по ВС не доверили президенту Джорджу Бушу такое оружие, поэтому они приняли поправку к оборонному бюджету того года, запрещающую «испытания, приобретение или развертывание ядерного оружия низкой мощности» и запрещающую Министерству энергетики даже исследовать такое оружие без предварительного одобрения Конгресса.

Но всего через несколько месяцев контролируемая демократами палата проголосовала за отмену программы. Сенат, возглавляемый республиканцами, проголосовал за ее утверждение. Некоторые рассуждали, что это такая недорогая программа: только 50 боеголовок будут модифицированы до версии с низкой мощностью, стоимость модернизации обойдется в 65 млн долл., что составляет менее 0,1% от всего оборонного бюджета.

Другая причина уступок демократов заключалась в том, что эта недорогая программа была представлена как ответ на российскую угрозу. Их аргументы состояли в том, что у России появилась новая стратегия под названием «эскалация для деэскалации». Если бы в Европе началась война, Москва применила бы маломощное ядерное оружие против сил США и НАТО, а Америки не располагала бы аналогичным оружием, чтобы нанести ответный удар. Но, как отмечает Каплан, следовать такой логике, чтобы сделать вывод о том, что США нужна маломощная боеголовка для ракеты «Трайдент» для противостояния угрозе, совершенно неправильно.

Во-первых, аргументы в пользу новой боеголовки основываются на предпосылке, что для сдерживания Кремля США должны соответствовать каждому его шагу: он строит ракету с боеголовкой малой мощности – Америка должны сделать то же самое, или она окажется с «разрывом в спектре эскалации» (как некоторые называют угрозу). Но ни в истории, ни в стратегии, ни в разведывательных данных о мнении России по этому поводу нет ничего, что могло бы послужить обоснованием такого представления.

Во-вторых, даже если бы эту идею можно было поддержать, она была бы неуместна, потому что, по оценкам Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, в США уже имеется около 1000 ядерных бомб и боеголовок КР малой мощности, которые могут быть сброшены или выпущены с самолетов F-15, F-16, B-1 и B-2.

Сторонники маломощных боеголовок ракеты «Трайдент» утверждают, что эти самолеты могут быть сбиты российскими ПВО, в то время как ракеты «Трайдент», запущенные с плохо обнаруживаемых подводных лодок, определенно преодолеют российские средства обороны. Это – большое преувеличение. Многие, даже, может быть, большая часть самолетов США долетят до назначенных целей. Более того, даже если бы только несколько из них преодолели ПВО, это означало бы, что США могут применить маломощное ядерное оружие в ответ на аналогичное российское. Именно это означает, что аргументы сторонников маломощных боеголовок ракет «Трайдент» носят ложный характер.

В-третьих, в разведывательных службах идут споры о том, почему Москва в первую очередь развертывает ядерные боеголовки низкой мощности. С 1950-х по 1970-е годы США разместили тысячи единиц ядерного оружия в Западной Европе, чтобы компенсировать превосходство советских танков и войск в Восточной Европе. Сейчас, по мнению многих аналитиков, Россия делает больший упор на ядерное оружие, чтобы противостоять превосходству США и НАТО в обычных вооружениях. Это две стороны одной медали. Она не отражает новый вид угрозы и не требует ответа нового типа.

В этом и заключается реальная опасность ядерного оружия малой мощности – не столько самого оружия (особенно по сравнению с гораздо более высокоэффективным оружием), сколько создание ложных представлений, которые эта концепция закладывает в сознание лиц, принимающих решения, то есть идею о том, что «малая мощность» означает малую угрозу и управляемость процессом. Однако динамика событий, практическая неизбежность ответного удара, за которым последует еще несколько, неуклонно все погружает в туман войны, поскольку системы связи уничтожаются, командиры, не имея данных о том, что происходит на самом деле, находятся в замешательстве, каждая сторона ожидает худшего от другой и стремится предотвратить следующий удар своим собственным. Но на самом деле все это означает только то, что через незначительное время ограниченный конфликт неизбежно перерастет в глобальную катастрофу.

Если возникает конфликт и в действие вводится ядерное оружие, то было бы разумным попытаться ограничить наносимый ущерб. Никто из военных и гражданских чиновников никогда не пытался проверить сценарий, в котором «ограниченное» нападение реально остается ограниченным. Ситуация выходит из-под контроля довольно быстро. Вот почему держать порог между обычной и ядерной войной как можно выше – это хорошая идея, а идея применения боеголовок малой мощности на ракетах «Трайдент» никуда не годится, заключает Каплан.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»